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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann dringt in Haus ein und versucht Bewohner zu bestehlen

Mannheim (ots)

Als eine 46-jährige Frau am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr zu ihrem Wohnhaus in der Altrheinstraße heimkehrte, stellte sie fest, dass die Haustür offen stand und innen Licht brannte.

Über den Notruf verständigte sie sofort die Polizei.

Beim Betreten des Hauses trafen die Polizeibeamten im Wohnzimmer auf einen 62-jährigen Mann.

Dieser hatte bereits Uhren und Schmuck, sowie Essen aus dem Inventar der Hausbewohner in einer Tüte zum Abtransport verstaut.

Die Beamten konnten den Eindringling widerstandslos festnehmen.

Der Wert der bereitgelegten Gegenstände lag aktuellen Erkenntnissen nach maximal bei einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Da keine Einbruchsspuren am Haus festzustellen waren, blieb zunächst unklar wie der Mann ins Haus eingedrungen ist.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim Sandhofen führt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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