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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Wohngebäudes in Gering

Gering (ots)

Heute wurde die Polizei Mayen durch die Integrierte Leitstelle über einen Brand in der Brunnenstraße in Gerin informiert. Nach ersten Meldungen standen Teile eines Gebäudes sowie Bereiche des Gartens in Brand. Die umliegenden Feuerwehren waren mit über 70 Einsatzkräften vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Mayen aufgenommen und dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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