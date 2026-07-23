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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: 47-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Mittwoch, den 22.07.2026 wird ein 47-jähriger Mann aus Hirschberg an der Bergstraße vermisst. Der Vermisste verließ gegen 13:00 Uhr seine Wohnanschrift sehr wahrscheinlich zu Fuß in bislang unbekannte Richtung. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen, u.a. durch Hinzuziehung von Mantrailern und eines Polizeihubschraubers, führten nicht zum Auffinden des Mannes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 180cm groß, schlank, ca. 80-90 kg, Glatze, langer braun-grauer Vollbart bis über den Hals reichend, blaue Augen. Mehrere Tätowierungen am Unterarm. Vermutlich bekleidet mit Baseball-Kappe.

Ein Lichtbild des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hirschberg-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 47-Jährigen machen können, werden gebeten sich mit dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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