Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Autos aufgebrochen - Festnahme

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 0:45 Uhr nahm eine Polizeistreife einen 24-jähigen Mann fest, nachdem er ein Auto aufgebrochen und daraus einen Geldbeutel entwendet hatte.

Ein Zeuge beobachtete den Täter in der Bergheimer Straße dabei, wie er sich auffällig an dem Fahrzeug verhielt. Kurz zuvor hatte der Zeuge das Zerbersten einer Scheibe vernommen. Der Täter flüchtete im Anschluss, wonach der Zeuge die Verfolgung aufnahm und die Polizei alarmierte. Eine Polizeistreife nahm den 24-Jährigen schließlich vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen Geldbeutel auf, welchen er kurz zuvor aus dem Auto entwendet hatte. Auch ein Schraubenzieher versteckte der Mann im Ärmel seines Pullovers. In der Bauchtasche des Pullovers stellten die Einsatzkräfte Glassplitter sicher.

Der 24-Jährige musste schließlich mit zur Dienststelle, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er wieder gehen.

Bereits in der Nacht zuvor war es im Umfeld der Mannheimer Straße zu mindestens fünf gleichgelagerten Autoaufbrüchen gekommen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten mehrere Spuren sichern, welche derzeit noch ausgewertet werden.

Ob der 24-Jährige auch für diese Fälle verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich aktuell auf mehrere Tausend Euro.

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