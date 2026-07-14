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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Raubüberfall auf Juwelier - aktuelle Fahndung nach flüchtigen Tätern, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Am heutigen Dienstag, den 14. Juli 2026, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Juwelier in der Brückenstraße in Heidelberg zu einem Raubüberfall. Die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat.

Durch die Polizei wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Im Einsatz befinden sich neben zahlreichen Einsatzfahrzeugen des Polizeipräsidiums Mannheim auch ein Polizeihubschrauber.

Der genaue Tathergang sowie weitere Einzelheiten sind derzeit noch unklar. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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