LPI-J: Zweijähriges Kind bei Unfall verletzt
Weimar (ots)
Am Freitagnachmittag lief ein zweijähriges Mädchen mit ihren Eltern vom Frauenplan in Richtung Schillerstraße. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Rennrad hinter der Familie in gleicher Richtung. Plötzlich rannte das Kind zum Goethebrunnen. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision zwischen Radfahrer und Kind, wobei das Kind leicht verletzt wurde. Der Radfahrer blieb unverletzt.
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