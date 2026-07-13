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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Exhibitionist belästigt Mädchen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr belästigte ein unbekannter Mann im Bahnhof Kirchheim zwei Mädchen im Alter von 14 und elf Jahren.

Beide befanden sich zunächst am Gleis 1 des Bahnhofs. Im Bereich des Aufzugs fiel ihnen ein Mann mit halb heruntergelassener Hose auf.

Als der Unbekannte bemerkte, dass die Mädchen zu ihm schauten, begann er an seinem entblößten Glied zu manipulieren.

Um der Situation zu entgehen, rannten die beiden dann die Treppe zur Bushaltestelle auf der Brücke hinauf.

Der Mann lief zunächst in die gleiche Richtung, flüchtete oben aber in Richtung Max-Joseph-Straße.

Die beiden Mädchen vertrauten sich einer Passantin an, die mit beiden zum Polizeirevier Heidelberg-Süd ging.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -	Männlich
   -	Etwa 20-30 Jahre alt
   -	Asiatisches Erscheinungsbild
   -	Kurze schwarze Haare
   -	Bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Freitagabend im Bereich des Bahnhofs in Kirchheim unterwegs waren und dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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