Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Werkzeuge von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh stahl eine bislang unbekannte Täterschaft Werkzeuge und Arbeitsmaterialien von einer Baustelle in der Speyerer Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand begab sich die Täterschaft in den Keller des Rohbaus. Dort wurden zwei verschlossene Kellerräume aufgebrochen. ei dem Diebesgut handelte es sich um mehrere Akkuschrauber, Werkzeug und Arbeitsmaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

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