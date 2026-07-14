Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Körperliche Auseinandersetzung am Skulpturenpark - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, den 11. Juli 2026, gegen 21:40 Uhr, kam es im Bereich zwischen dem Tattersall und der Mannheimer Kunsthalle, auf der Höhe des dortigen Skulpturenparks, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Bei dieser Auseinandersetzung wurde ein 26-jähriger Mann auf bislang unbekannte Art und Weise derart schwer verletzt, dass er in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

Zu den Hintergründen der Tat sowie dem oder den flüchtigen Tatverdächtigen ermittelt das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens sowie Personen, die Hinweise zur Fluchtrichtung des oder der Täter mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621-174 4444 zu melden.

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