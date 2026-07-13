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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche unter Androhung von Gewalt beraubt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 18:30 Uhr, befanden sich drei 16-jährige Jugendliche auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Leimen-St. Ilgen. Sie waren auf dem Weg zum Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen, als sie dort von einer Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen angesprochen wurden. Unter Androhung von Gewalt forderten die Unbekannten die Herausgabe der VfB-Stuttgart-Fanschals der Geschädigten. Während einer der drei Jugendlichen seinen Schal freiwillig aushändigte, wurde den beiden anderen der Fanschal gewaltsam vom Hals gerissen. Im Anschluss entfernte sich die Tätergruppe fußläufig über die Konrad-Adenauer-Straße. Dort stiegen vier der Beteiligten in einen dunkelgrauen Kleinwagen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zwei weitere Personen der Gruppe liefen in Richtung Fasanerie davon. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene Raubschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

Die Tätergruppe konnte der Fanszene des SV Sandhausen zugeordnet werden. Zwei der Beteiligten wurden wie folgt beschrieben:

Person 1: schwarzes T-Shirt, schwarze kurze Hose, weiße Schuhe

Person 2: schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen gemeinschaftlich begangenen Raubes übernommen. Es werden Personen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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