Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Gewaltdelikte im Bereich Bismarckplatz - Drei Personen verletzt

Heidelberg (ots)

Am späten Samstagabend sowie in den frühen Sonntagmorgenstunden kam es im Bereich des Bismarckplatzes in Heidelberg zu zwei voneinander unabhängigen Gewaltdelikten, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Gegen 23 Uhr gerieten mehrere Personen aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff ein bislang unbekannter Täter zwei Frauen im Alter von 18 und 15 Jahren mit einer Glasflasche an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die beiden Geschädigten zudem möglicherweise mit einem weiteren scharfen Gegenstand verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär aufgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll die 18-Jährige mit dem bislang unbekannten Tatverdächtigen in einer Beziehung leben. Die Identität des Mannes konnte bislang jedoch noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wenige Minuten nach Mitternacht kam es ebenfalls im Bereich des Bismarckplatzes zu einem weiteren Gewaltdelikt. Ein 26-jähriger Mann geriet aus bislang unbekannter Ursache mit einem noch nicht bekannten Täter in Streit. Im weiteren Verlauf wurde der 26-Jährige durch mehrere Messerstiche im Oberkörperbereich schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter medizinisch behandelt. Ein im Rahmen der Ermittlungen durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Geschädigten einen Wert von 1,48 Promille.

Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen dauern derzeit noch an.

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