POL-MA: Sinsheim/RNK- aktuelle Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM Nr. 2
Sinsheim (ots)
Die polizeilichen Suchmaßnahmen in Sinsheim sind beendet. Der Vermisste 57-Jährige konnte durch den Polizeihubschrauber gg. 21:45 Uhr in Sinsheim gesichtet und anschließend durch die eingesetzten Streifen angetroffen werden. Er war augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich dem Rettungsdienst überstellt.
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