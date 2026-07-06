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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/RNK- aktuelle Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM Nr. 2

Sinsheim (ots)

Die polizeilichen Suchmaßnahmen in Sinsheim sind beendet. Der Vermisste 57-Jährige konnte durch den Polizeihubschrauber gg. 21:45 Uhr in Sinsheim gesichtet und anschließend durch die eingesetzten Streifen angetroffen werden. Er war augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich dem Rettungsdienst überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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