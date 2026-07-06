POL-MA: Sinsheim/RNK- aktuelle Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz - PM Nr. 2

Sinsheim / RNK (ots) - Derzeit befinden sich im Stadtgebiet Sinsheim und den umliegenden Feldbereichen mehrere Polizeistreifen anlässlich einer aktuellen Vermisstensuche im Einsatz. Bei der vermissten Person handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus Sinsheim, bei dem nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Zuletzt wurde er ...

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