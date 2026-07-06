Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 28-jähriger Mann wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall im beschleunigten Verfahren verurteilt.

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am 06.07.2026 gegen einen 28-jährigen syrischen Staatsangehörigen eine Verhandlung im beschleunigten Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls beim Amtsgericht Mannheim durchgeführt.

Der 28-jährige Mann drang am Sonntag, 05.07.2026 gegen 21.40 Uhr gewaltsam in das Ladengeschäft eines Lebensmitteldiscounters in der Koblenzer Straße im Stadtteil Mannheim-Käfertal ein und entwendete dort Waren im Wert von rund 100 Euro. Beim Verlassen der Geschäftsräume wurde der Mann von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Gegen den 28-Jährigen bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer früher begangenen, ähnlich gelagerten Tat.

Die entwendete Ware konnte im Nachgang durch das Geschäft zurückerlangt werden.

Der Mann wurde am Montagmittag dem zuständigen Strafrichter am Amtsgericht Mannheim zur richterlichen Entscheidung im beschleunigten Verfahren vorgeführt. Dieser verurteilte den 28-Jährigen wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten ohne Bewährung. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell