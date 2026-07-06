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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Vier Verletzte nach Angriff mit Pfefferspray - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht auf Samstag, um kurz nach Mitternacht, wurden vier Personen, die die Heisemer Kerwe besuchten, mit Pfefferspray und Faustschlägen angegriffen und verletzt.

Die Angreifer, bei denen es sich um eine Gruppe von ebenfalls vier Personen handelte, flüchteten zunächst in unbekannte Richtung.

Durch die sofort eingeleitete Fahndung der hinzugerufenen Polizei konnten zwei 17-jährige Tatverdächtige ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Die beim Angriff erlittenen Verletzungen wurden vor Ort bei der Wache der Rettungsdienste versorgt.

Was Auslöser der Auseinandersetzung war, ist bislang völlig unklar.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Wahrnehmungen zum beschriebenen Sachverhalt gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können sich unter 06203 93050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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