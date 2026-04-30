Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Brand in Saalküche - hoher Sachschaden

Schapen (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, kam es gegen 17:15 Uhr in der Kolpingstraße in Schapen zu einem Brand in der Küche eines Saalbetriebs.

Ein 26-jähriger Mitarbeiter wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und stellte bei einer Nachschau fest, dass ein Industriegasherd in Vollbrand stand. Daraufhin wurde umgehend die Feuerwehr verständigt.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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