Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/RNK - aktuelle Vermisstensuche - Polizeihubschrauber im Einsatz

Sinsheim / RNK (ots)

Derzeit befinden sich im Stadtgebiet Sinsheim und den umliegenden Feldbereichen mehrere Polizeistreifen anlässlich einer aktuellen Vermisstensuche im Einsatz. Bei der vermissten Person handelt es sich um einen 57-jährigen Mann aus Sinsheim, bei dem nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Zuletzt wurde er gegen 16:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in Sinsheim gesehen. Der 57-Jährige ist ca. 185 cm groß, hat kurze schwarze Haare, trägt Sandalen und ist mit einer kurzen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen ist neben einem Polizeihubschrauber auch ein Personensuchhund eingesetzt. Hinweise zum Aufenthaltsort des 57-Jährigen nimmt der polizeiliche Notruf und das Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261-6990, entgegen.

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