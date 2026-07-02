Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:50 Uhr kollidierte im Bereich des Bahnübergangs Grenzhöfer Weg/Edinger Straße eine 63-jährige Autofahrerin mit einer Straßenbahn und wurde hierbei schwer verletzt. Die Frau wollte den Bahnübergang mit ihrem Smart in Richtung Mannheimer Straße überqueren, wobei sie mit einer herannahenden Bahn kollidierte. Die Bahn war in Richtung Edingen-Neckarhausen unterwegs. Die 63-Jährige musste unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Straßenbahn befanden sich 13 Personen, welche unverletzt blieben. Der Kreuzungsbereich ist während der Unfallaufnahme für den Bahn- und Straßenverkehr gesperrt. Über die Unfallursache sowie die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

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