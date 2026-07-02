Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verletzte Person nach Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Kreuzung Schillerstraße / Franz-Knauff-Straße gegen 08:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einer Fahrradfahrerin, bei welchem die Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Eine 22-jährige Frau fuhr mit einem E-Scooter auf der Schillerstraße von der Haltestelle Weststadt/Südstadt kommend. Nach aktuellen Erkenntnissen missachtete sie an der Kreuzung Schillerstraße/Franz-Knauff-Straße (L 598) die 25-jährige Fahrradfahrerin, welche die Kreuzung bei Grün in Richtung der dortigen Tankstelle entlangfahren wollte und stieß mit dieser zusammen. Durch die Kollision stürzten beide Frauen zu Boden.

Die 25-jährige Frau verletzte sich durch den Sturz an der rechten Hand und musste zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in eine umliegende Klinik verbracht werden.

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