Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wenn aus Spaß Ernst wird - Autofahrerin gefährdet Passanten und muss Führerschein abgeben

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23:55 Uhr, wurden der Polizei unabhängig voneinander mehrere Vorfälle im Bereich des Eberswalder Wegs gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen spritzte die Beifahrerin eines Mercedes aus dem fahrenden Fahrzeug heraus mehrere Passanten mit einer Wasserspritzpistole nass, während die 20-jährige Fahrerin durch ihr Fahrverhalten mehrere Menschen gefährdete.

Mehrere Passanten berichteten, dass sie unvermittelt aus dem Fahrzeug heraus mit Wasser bespritzt worden seien. Darüber hinaus soll die Fahrerin des Mercedes ihr Fahrzeug so geführt haben, dass zwei Fußgänger im Alter von 20 und 26 Jahren nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnten. Zudem soll die Fahrerin in der Brandenburger Straße zwei bislang unbekannte Frauen durch ihre Fahrweise gefährdet haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

In der Ladenburger Straße konnte der Mercedes schließlich von einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert werden. Die 20-jährige Fahrerin wurde zur Dienststelle gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen sie wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass vermeintliche Mutproben oder "Spaßaktionen" im Straßenverkehr schnell schwerwiegende Folgen haben können. Was zunächst harmlos erscheinen mag, kann innerhalb kürzester Zeit zu gefährlichen Situationen und strafbarem Verhalten führen. Die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer und Passanten darf niemals für einen vermeintlichen Spaß aufs Spiel gesetzt werden.

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