Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Motorradfahrer landet im Acker

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam ein betrunkener Motorradfahrer auf der K 4236 bei Heddesheim von der Fahrbahn ab und landete im Acker.

Der 27-Jährige war kurz vor 1 Uhr morgens auf der Ringstraße (K 4236) von Viernheim in Richtung Heddesheim unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, kam von der Fahrbahn ab und geriet in einen angrenzenden Acker. Hier kam er letztendlich zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das beschädigte Motorrad wurde an der Unfallstelle verkehrssicher abgestellt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für vorherigen Alkoholkonsum beim 27-jährigen Motorradfahrer. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und hatte deutliche Schwierigkeiten mit der Koordination. Einen Alkoholtest lehnte er jedoch ab. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verkehrsunfalls ermittelt. Sein Führerschein konnte nicht in Verwahrung genommen werde, da er ihn nicht mit sich führte. Er muss jedoch mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

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