Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Besenstiel auf Fahrrad geworfen - 51-jährige Frau stürzt

Mannheim (ots)

Ein 14-jähriger Junge warf am Mittwochnachmittag im Stadtteil Im Rott einen Besenstiel auf ein vorbeifahrendes Fahrrad. Hierdurch wurde eine 51-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Der 14-Jährige hielt sich gegen 16 Uhr an der Bushaltestelle Im Rott in der Koblenzer Straße auf. Er nahm einen Besenstiel und warf in gezielt in Richtung der vorbeifahrenden 51-Jährigen. Der Besenstiel geriet in die Speichen des Hinterrades am Fahrrad der Frau, so dass dieses abrupt blockierte. Die 51-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Prellungen und Schürfwunden an beiden Beinen zu. Sie begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 14-Jährige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er konnte jedoch im Zuge erster Ermittlungen noch am gleichen Tag identifiziert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.

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