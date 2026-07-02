POL-MA: Mannheim: Besenstiel auf Fahrrad geworfen - 51-jährige Frau stürzt
Mannheim (ots)
Ein 14-jähriger Junge warf am Mittwochnachmittag im Stadtteil Im Rott einen Besenstiel auf ein vorbeifahrendes Fahrrad. Hierdurch wurde eine 51-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt.
Der 14-Jährige hielt sich gegen 16 Uhr an der Bushaltestelle Im Rott in der Koblenzer Straße auf. Er nahm einen Besenstiel und warf in gezielt in Richtung der vorbeifahrenden 51-Jährigen. Der Besenstiel geriet in die Speichen des Hinterrades am Fahrrad der Frau, so dass dieses abrupt blockierte. Die 51-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Prellungen und Schürfwunden an beiden Beinen zu. Sie begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Der 14-Jährige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er konnte jedoch im Zuge erster Ermittlungen noch am gleichen Tag identifiziert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.
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