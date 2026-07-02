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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gasgeruch in Gebäude
PM Nr.2

Heidelberg (ots)

Nachdem am Donnerstagmorgen gegen 9:15 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem möglichen Gasaustritt in einem Gebäude in der Bergheimer Straße alarmiert wurden, konnte die Berufsfeuerwehr Heidelberg zwischenzeitlich Entwarnung geben. Woher der ungewöhnliche Geruch, welcher aufmerksame Zeugen auf Gas schließen ließ, stammt, ist nicht geklärt. Für die Anwohner konnte keine Gefahr festgestellt werden. Die Sperrung der Bergheimer Straße konnte wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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