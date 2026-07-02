POL-MA: Heidelberg: Gasgeruch in Gebäude
PM Nr.2
Heidelberg (ots)
Nachdem am Donnerstagmorgen gegen 9:15 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem möglichen Gasaustritt in einem Gebäude in der Bergheimer Straße alarmiert wurden, konnte die Berufsfeuerwehr Heidelberg zwischenzeitlich Entwarnung geben. Woher der ungewöhnliche Geruch, welcher aufmerksame Zeugen auf Gas schließen ließ, stammt, ist nicht geklärt. Für die Anwohner konnte keine Gefahr festgestellt werden. Die Sperrung der Bergheimer Straße konnte wieder aufgehoben werden.
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