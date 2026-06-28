POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall in Weinheim-Lützelsachsen und den angrenzenden Nachbargemeinden - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6303470), kam es am heutigen Abend, gegen 20 Uhr zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten, nachdem zuvor eine hilflose Person im Neckar gemeldet wurde. Ein 27-jähriger Mann aus Heidelberg hielt sich gemeinsam mit Freunden an dem Neckarufer auf und ging allein ...

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