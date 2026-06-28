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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Stromausfall in Weinheim-Lützelsachsen und den angrenzenden Nachbargemeinden - Pressemeldung Nr. 1

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit kommt es in Weinheim-Lützelsachsen und den umliegenden angrenzenden Nachbargemeinden zu einem großflächigen Stromausfall. Der Energieversorger arbeitet aktuell an der Störungsbeseitigung. Ursächlich hierfür ist vermutlich ein scheinbar hitzebedingter Brand an einem Strommasten. Erkenntnisse wieviel Haushalte durch den Stromausfall betroffen sind, liegen bislang noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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