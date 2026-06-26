Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hilsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor in Brand geraten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr geriet im Bereich Mettelmühle ein Traktor samt Anhänger in Brand, wodurch der Schlepper gänzlich zerstört wurde.

Die Ursache für den Brandausbruch ist noch nicht abschließend geklärt. Auch die Böschung um den Traktor herum brannte auf einer Fläche von etwa 80 Quadratmetern ab. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräfte vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen.

Der zerstörte Schlepper sowie der Anhänger mussten schließlich abgeschleppt werden. Nachdem die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt war, konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell