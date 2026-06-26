Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mülltonne in Brand gesetzt - Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr entzündete ein 30-Jähriger in der Friedrichstraße eine Mülltonne und wurde kurz darauf festgenommen.

Eine Zeugin verständigte die Einsatzkräfte, nachdem ihr der Mann entgegenkam und davon berichtete, dass es brennen würde. Anschließend rannte er davon. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte die brennende Mülltonne schnell löschen und dadurch ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Durch die Flammen entstand jedoch an der Fassade ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Während der eingeleiteten Fahndung nach dem Täter stellte eine Polizeistreife den 30-Jährigen in einer nahegelegenen Bankfiliale fest. Bei der Durchsuchung fanden sie ein Feuerzeug und eine leere Flasche auf, in welcher sich ersten Ermittlungen zufolge Brandbeschleuniger befand. Aufgrund der mentalen Verfassung des Mannes wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und sucht nach Zeugen, die den Mann bei der Tatausführung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.

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