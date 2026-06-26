Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rein-Neckar-Kreis/BAB 6: Sattelzug rast über die Autobahn

Rein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Ein 25-jähriger Mann war am Donnerstagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 20.45 Uhr einen Sattelzug, der mit auffallend hoher Geschwindigkeit unterwegs sei und im Baustellenbereich mit einer Geschwindigkeit von rund 140 km/h überholt haben soll.

Durch eine Streife der Autobahnpolizei konnte der Sattelzug eingeholt und an der Tank- und Rastanlage Kraichgau ausgeleitet werden. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgerätes wies dieses Geschwindigkeiten von bis zum 156 km/h aus. Zudem waren Manipulationen am Kontrollgerät feststellbar.

Zur Verhinderung der Weiterfahrt und zur Verhinderung von weiteren Manipulationen am Kontrollgerät wurden die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein und die Fahrerkarte des 25-Jährigen einbehalten.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Fälschung technischer Aufzeichnungen sowie der Geschwindigkeitsverstöße werden durch die Schwerlasttransport-Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim übernommen.

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