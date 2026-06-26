Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Motorradfahrer flüchtete am frühen Freitagmorgen in Sinsheim vor einer Polizeikontrolle.

Das Motorrad fiel einer Polizeistreife gegen 1 Uhr in der Neulandstraße auf, da es mehrfach dem Streifenwagen dicht auffuhr. Die Beamten fuhren zunächst zur Seite und ließen das Motorrad passieren, um es daraufhin einer Kontrolle zu unterziehen. Dies signalisierten sie mittels Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift. Diese Aufforderungen ignorierte der Fahrer jedoch und gab Gas. Die Beamten folgten dem Motorrad, das mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h durch das Stadtgebiet raste. Dabei missachtete der Unbekannte an mehreren Ampeln das Rotlicht und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Um eine weitere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, brachen die Beamten die weitere Verfolgung ab.

Bei der Hinterherfahrt bemerkten die Beamten, dass an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Trug einen silbernen Helm - War bekleidet mit blauem T-Shirt - Trug weiße Schuhe und weiße Socken

Eine Beschreibung des Motorrads liegt nicht vor.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen der Teilnahme an einen verbotenen Kraftfahrzeugrennen gegen den Unbekannten.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Motorrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

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