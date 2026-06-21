Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss führt zu erheblichem Sachschaden und Vollsperrung

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 02:21 Uhr hat ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einer zeitweisen Vollsperrung geführt.

Ein 28-jähriger Autofahrer war zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf unterwegs, als er aufgrund von Müdigkeit und Alkoholeinfluss ungebremst auf das Heck eines vorausfahrenden PKW auffuhr. Durch die enorme Wucht des Aufpralles gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, prallten mehrfach gegen die Schutzplanken und blockierten schließlich alle drei Fahrstreifen. Insgesamt erlitten vier Personen leichte Verletzungen, die nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Nord musste zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis kurz nach 05:00 Uhr gesperrt werden. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzungen gegen den 28-jährigen.

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