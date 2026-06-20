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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierter E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02:05 Uhr, fuhr ein 46-Jähriger mit seinem E-Bike die Birkenauer Straße in Richtung Bahnhof entlang. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er alleinbeteiligt und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Zwei Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, verständigten den Rettungsdienst. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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