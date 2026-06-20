Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Hund greift Schafe an

Bammental (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, wurde dem Polizeirevier Neckargemünd ein freilaufender Hund in einem Schafsgehege in Bammental im Bereich der Oberdorfstraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen riss sich der Hund (Dobermann) aus noch ungeklärten Gründen von der Leine der 22-jährigen Hundehalterin los und gelangte in das durch einen Elektrozaun gesicherte Gehege. Dort attackierte er die Schafherde und biss zwei Schafe, die dadurch Verletzungen erlitten.

Der Eigentümer der Schafe wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Hundehalterin muss nun die Kosten für die Behandlung der Tiere tragen.

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt nun gegen die Hundehalterin.

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