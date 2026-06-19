Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Leichtsinniges Fahrmanöver führt zu schwerem Unfall

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 23-Jährige mit einer Kawasaki vom Airfield zwischen den Stadtteilen Pfaffengrund und Kirchheim in Richtung Diebsweg. Dabei zog der Fahrer das Vorderrad seines Motorrads hoch und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit knapp 25 Meter auf dem Hinterrad. Bei dem Stunt verlor er um kurz vor 20 Uhr die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen geparkten Lkw. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol liegen derzeit nicht vor. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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