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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 14-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-Jährigen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6287644) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist mittlerweile wohlbehalten zurückgekehrt.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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