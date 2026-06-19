Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Balkon

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Hans-Kahrmann-Straße gegen 17:20 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon, bei welchem ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstand.

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet eine Aufbewahrungskiste auf einem Balkon eines Einfamilienreihenhauses in Brand. Das Feuer breitet sich auf Balkonmöbel und die Hausfassade aus. Durch schnelle Löschmaßnahmen eines Bewohners und Nachbarn konnte das Feuer mit Feuerlöschern und Hilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Aufgrund von Nachlöscharbeiten und Brandkontrolle musste ein Teil der Außenwand des Gebäudes geöffnet werden. Durch das Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt.

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