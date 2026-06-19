Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahlserie von Fahrrädern und E-Scooter - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt kam es im Bereich Heidelberg-Wieblingen und Heidelberg-Pfaffengrund zu einer Diebstahlserie aus mehreren Mehrfamilienhäusern. Hier wurden teilweise hochwertige E-Bikes aus Kellerbereichen gestohlen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam Zugang in mehrere Mehrfamilienhäuser in den Straßen Sandwingert, Oberfeldstraße und Hermann-Treiber-Straße in Heidelberg-Wieblingen. Ebenfalls wurde in dem Gebäude in der Straße Kurpfalzring gewaltsam eingedrungen und mehrere Fahrräder und E-Scooter entwendet.

Der genaue Diebstahlschaden und Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche vom Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen geführt werden.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Tipps Ihrer Polizei:

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen.

- Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.

- Schließen Sie Ihre Keller - und Speichertüren immer ab und lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen".

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