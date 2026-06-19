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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahlserie von Fahrrädern und E-Scooter - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt kam es im Bereich Heidelberg-Wieblingen und Heidelberg-Pfaffengrund zu einer Diebstahlserie aus mehreren Mehrfamilienhäusern. Hier wurden teilweise hochwertige E-Bikes aus Kellerbereichen gestohlen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam Zugang in mehrere Mehrfamilienhäuser in den Straßen Sandwingert, Oberfeldstraße und Hermann-Treiber-Straße in Heidelberg-Wieblingen. Ebenfalls wurde in dem Gebäude in der Straße Kurpfalzring gewaltsam eingedrungen und mehrere Fahrräder und E-Scooter entwendet.

Der genaue Diebstahlschaden und Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche vom Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen geführt werden.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Tipps Ihrer Polizei:

   - Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen
     Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen.
   - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem 
     Grundstück und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.
   - Schließen Sie Ihre Keller - und Speichertüren immer ab und 
     lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen".

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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