Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrer flüchtet nach Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 35-Jähriger parkte am Donnerstagabend seinen Mercedes-Benz in der Schwetzinger Straße auf Höhe der dortigen Bankfiliale. Aus bislang unbekanntem Grund raste der Mann kurze Zeit später los. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, so dass dieses um kurz vor 21 Uhr auf einen am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten Lkw prallte. Nach dem Unfall hielt der 35-Jährige kurz an, flüchtete dann aber von der Unfallstelle. Der so entstandene Unfallschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtete und meldete ihn der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch ermittelte den mutmaßlichen Unfallfahrer und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest, dass der Mann mit über 1,8 Promille stark alkoholisiert war. Daher musste der 35-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ob der Mann auch zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch.

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