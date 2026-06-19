PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 39-jährige Frau nach Fund von über vier Kilogramm Kokain und einem Kilo Morphin in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 18.06.2026 wurde eine Frau auf der Bundesautobahn 6 auf dem Parkplatz Mönchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. In ihrem Pkw wurden hierbei etwa vier Kilogramm Kokain sowie ein Kilogramm Morphin aufgefunden. Zudem führte die 39-Jährige ein Klappmesser mit sich.

In der Folge wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Beschuldigten in Hagen beim Amtsgericht Heidelberg erwirkt. Dort wurden über 200 Gramm Kokain gefunden.

Am 19.06.2026 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen und die Täterin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heidelberg
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Herr Waldschmidt
06221/59-2015
pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de


Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 14:04

    POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Balkon

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Hans-Kahrmann-Straße gegen 17:20 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon, bei welchem ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstand. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet eine Aufbewahrungskiste auf einem Balkon eines Einfamilienreihenhauses in Brand. Das Feuer breitet sich auf Balkonmöbel ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:03

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrer flüchtet nach Unfall

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 35-Jähriger parkte am Donnerstagabend seinen Mercedes-Benz in der Schwetzinger Straße auf Höhe der dortigen Bankfiliale. Aus bislang unbekanntem Grund raste der Mann kurze Zeit später los. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, so dass dieses um kurz vor 21 Uhr auf einen am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten Lkw ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 14:02

    POL-MA: Heidelberg: Diebstahlserie von Fahrrädern und E-Scooter - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt kam es im Bereich Heidelberg-Wieblingen und Heidelberg-Pfaffengrund zu einer Diebstahlserie aus mehreren Mehrfamilienhäusern. Hier wurden teilweise hochwertige E-Bikes aus Kellerbereichen gestohlen. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren