Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 39-jährige Frau nach Fund von über vier Kilogramm Kokain und einem Kilo Morphin in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 18.06.2026 wurde eine Frau auf der Bundesautobahn 6 auf dem Parkplatz Mönchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. In ihrem Pkw wurden hierbei etwa vier Kilogramm Kokain sowie ein Kilogramm Morphin aufgefunden. Zudem führte die 39-Jährige ein Klappmesser mit sich.

In der Folge wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Beschuldigten in Hagen beim Amtsgericht Heidelberg erwirkt. Dort wurden über 200 Gramm Kokain gefunden.

Am 19.06.2026 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen und die Täterin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

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