Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Sinsheim: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Sinsheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 11:50 Uhr fuhren zwei Autofahrer hintereinander auf dem linken Fahrstreifen der BAB 6 in Richtung Heilbronn. Im Bereich der Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd musste der vorausfahrende Fahrzeugführer, ein 45-jähriger Ford-Fahrer, verkehrsbedingt bremsen. Die dahinterfahrende 72-jährige Skoda-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 6 Kilometern Länge.

Der Verkehrsunfall wurde durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell