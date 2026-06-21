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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung in der Altstadt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr meldete ein Zeuge eine Schlägerei zwischen vier Jugendlichen und einem Mann im Bereich der Heidelberger Hauptstraße. Beim Eintreffen der Beamten hatten sich die Tatverdächtigten bereits entfernt. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 35-jährigen Mann der Verletzungen im Bereich des Gesichts vorwies. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort weiter versorgt. Ein Atemalkoholtest beim Geschädigten ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den vier flüchtigen Jugendlichen geben können und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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