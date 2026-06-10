Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Raubdelikte auf offener Straße an einem Tag - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstag, den 06.06.2025, ereigneten sich im Bereich des Heidelberger Bismarckplatzes und der naheliegenden Fahrtgasse zwei räuberische Erpressungen, bei denen ein Kind und zwei Jugendliche als Opfer zu beklagen sind.

Erster Fall - 17:30 Uhr, Bismarckplatz:

Gegen 17:30 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge am Bismarckplatz von einer unbekannten, männlichen Person unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Hierbei erbeutete der Unbekannte Bargeld in Höhe von 5 Euro. Verletzt wurde in diesem Zusammenhang niemand.

Zweiter Fall - 17:15 bis 18:00 Uhr, Fahrtgasse:

Im Zeitraum zwischen 17:15 und 18:00 Uhr befanden sich zwei 15-jährige Jugendliche auf dem Weg vom Bismarckplatz durch die Sophienstraße in Richtung Fahrtgasse. Dort sprach sie eine bislang unbekannte männliche Person an, bedrohte sie und forderte sie auf, sich in eine schlecht einsehbare Ecke zu begeben. Hierbei zeigte der Tatverdächtige den Jugendlichen zunächst ein im Hosenbund steckendes Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtete er das Messer gegen die beiden Jugendlichen. Die Geschädigten übergaben dem Täter insgesamt etwa 30 Euro. Einem der beiden Jugendlichen gelang es in einem unbeachteten Moment, sich aus der Ecke zu entfernen. Er sprach ein vorbeikommendes Paar an, das die Situation jedoch nicht als bedrohlich erkannte und weiterging. Als die Geschädigten lautstark um Hilfe riefen, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung des in der Nähe befindlichen Gymnasiums.

Der Täter konnte übereinstimmend wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - etwa 15-16 Jahre alt, - dunkler Hauttyp, - sportliche Figur, - kurze, sehr dunkle, krause Haare, - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, - bekleidet mit einem beigefarbenen Pullover, einer beigefarbenen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen.

Das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis ermittelt in beiden Fällen und bittet Personen, die einen der Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden. Ausdrücklich wird auch das Paar des zweiten Vorfalls, welches von einem der Jugendlichen angesprochen wurde, gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

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