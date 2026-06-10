Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ladendieb entwendet mehrere Hosen

Mannheim (ots)

Gleich zwei Hosen im Wert von rund 70 Euro entwendete ein 17-jähriger Jugendlicher am Dienstagabend in einem Mode-Outlet in der Mannheimer Innenstadt.

Der Jugendliche betrat gegen 19 15 Uhr das Ladengeschäft im Quadrat O 7. Als er es gegen 19.300 Uhr wieder verlassen wollte, fiel dem Ladendetektiv die "dicke Hose" des 17-Jährigen auf.

Er sprach ihn an und bat ihn ins Büro. Hier wurde schließlich festgestellt, dass der Jugendliche zwei Hosen, die er aus der Auslage genommen hatte, in der Umkleidekabine übereinander angezogen und schließlich seine eigene darübergezogen hatte. So wollte er anschließend den Laden, ohne zu bezahlen, verlassen.

Der Jugendliche wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht, wo er letztendlich in die Obhut seiner Mutter gegeben wurde. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Dienbstahls entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell