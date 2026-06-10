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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gesundheit verbindet Generationen - Aktionstag

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Neckargemünd/RNK (ots)

Unter dem Motto "Zusammen gesund - Aktivtag für Gesundheit & Vorsorge" veranstaltet der Kreisseniorenrat Rhein-Neckar-Kreis am 18. Juni 2026 von 10:00 bis 16:00 Uhr einen Gesundheitstag auf dem Gelände der Villa Menzer in der Dilsberger Straße 2 in Neckargemünd.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Informations- und Mitmachangebot rund um die Themen Gesundheit, Prävention und Vorsorge. Mit dabei ist auch das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim, das mit seinem mobilen Informationsstand vor Ort vertreten sein wird. Die Präventionsexperten Michael Christoph und Ulrike Haaf informieren über aktuelle Sicherheits- und Präventionsthemen. Schwerpunkte sind unter anderem Einbruchschutz, Betrugsdelikte, Fahrradsicherheit sowie weitere polizeiliche Präventionsangebote. Interessierte erhalten umfassendes Informationsmaterial und können sich individuell beraten lassen.

Ein besonderes Erlebnis bietet der Einsatz einer sogenannten Rauschbrille. In einem Parcours können Besucherinnen und Besucher selbst erfahren, wie sich bereits ein vermeintlich geringer Alkoholkonsum auf Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit und Koordination auswirkt. Darüber hinaus wird anschaulich demonstriert, welche wichtige Schutzfunktion ein Fahrradhelm bei Unfällen erfüllen kann.

Der Gesundheitstag richtet sich an Menschen aller Generationen und lädt dazu ein, sich aktiv mit den Themen Gesundheit, Sicherheit und Vorsorge auseinanderzusetzen.

Der Kreisseniorenrat Rhein-Neckar-Kreis sowie das Polizeipräsidium Mannheim freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Valentino Moscato
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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