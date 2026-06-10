Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Personen griffen bereits am vergangenen Mittwochabend gegen 22:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oberdorfstraße einen 17-Jährigen an und verletzten ihn dabei leicht.

Der Jugendliche war gemeinsam mit seiner Freundin unterwegs und wollte in dem Supermarkt einkaufen. Nachdem er seinen Einkauf beendet hatte und zu dem Parkplatz zurückkehrte, gingen ihn mehrere männliche Personen körperlich an.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich zahlreiche Personen auf dem Parkplatz auf.

Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

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