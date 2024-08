POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand im Feldgebiet

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Fords einen Verkehrsunfall in der Hockenheimer Straße. Der unbekannte Fahrer des Fords fuhr in einer Engstelle so weit rechts, dass er einen dort ordnungsgemäß geparkten BMW streifte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der ...

