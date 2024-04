Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Spielzeugwaffen verursachen Polizeieinsatz

Mannheim-Schönau (ots)

Am Freitagabend gegen kurz vor 17.00 Uhr meldete eine Passantin dem Polizeinotruf drei Jugendliche mit Pistolen im Bereich der Lilienthalstraße in Mannheim-Schönau. Aufgrund der zunächst noch unklaren Lage, wurden durch das Führungs- und Lagezentrum mehrere Streifenwagen zur vermeintlichen Tatörtlichkeit entsandt. Im Bereich der Kreuzung Lilienthalstraße / Ortelsburger Straße konnten durch die eingesetzten Beamten schließlich drei Kinder im Alter zwischen 11- und 13-Jahren angetroffen werden. Alle drei führten sogenannte "Softair-Pistolen" mit sich, welche für den Laien als solche allerdings nicht immer gleich erkennbar sind. Im Anschluss an die Kontrolle wurden die Kinder, nach einem belehrenden Gespräch, den Erziehungsberechtigten überstellt.

