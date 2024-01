Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Größerer Polizeieinsatz an Schule - Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

Heidelberg (ots)

Nachdem es am heutigen Dienstag, kurz vor 12 Uhr, zu einer Alarmauslösung am Hölderlin-Gymnasium in der Plöck in Heidelberg kam, konnten die Einsatzmaßnahmen bereits gegen 13 Uhr wieder beendet werden. Aufgrund der Vielzahl an eingesetzten Streifenwagen und der mit dem Einsatz verbundenen Absperrungen, kam es im näheren Umfeld zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Grund für die Alarmauslösung war ein Fehlalarm in der schulinternen, automatisierten Gefahrenmeldeanlage. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefährdung für das Schulpersonal oder die Schülerinnen und Schüler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell