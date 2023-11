POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Schwer betrunkener LKW-Fahrer verursacht Unfall

Mannheim (ots) - Am Samstag, um 16.57 Uhr, fiel ein 52- Jähriger Passant am Rande einer Demonstration, den dort eingesetzten Polizeikräften durch das Zeigen des sogenannten "Hitlergrußes" auf. Entgegen anderslautender Meldungen in den sozialen Medien, wurde der Mann direkt an der Haltestelle Abendakademie vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde er wieder entlassen. Die ...

mehr