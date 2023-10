Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei nimmt E-Bike-Dieb fest

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag meldete sich um kurz vor 17:30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei, da er einen Mann beobachtete, der sich am Bahnhof Wiesloch-Walldorf an einem dort abgestellten E-Bike zu schaffen machte. Die nur kurze Zeit später eintreffende Streife des Polizeireviers Wiesloch konnte den mutmaßlichen Dieb noch an der Örtlichkeit vorfinden. Es stellte sich heraus, dass das hochwertige E-Bike nur am Vorderrad abgeschlossen war und sich diese Sicherung durch die Nutzung der Klick-Verschlüsse am Vorderrad derart umgehen ließ, dass das restliche Fahrrad entwendet werden konnte. Der 31-Jährige Fahrraddieb wurde vorläufig festgenommen. Dabei gab er die Tat zu. Er wird sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

