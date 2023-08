POL-MA: Heidelberg: Kälber auf Wanderschaft

Mannheim (ots) - Ein 38-jähriger Mann befand sich am Mittwoch um 17:45 Uhr in einer Gaststätte in den E-Quadraten. Seine Umhängetasche hatte er über seine Stuhllehne gehängt. Als er nach einem Toilettengang zurück an seinen Sitzplatz kam, bemerkte er das Fehlen der Tasche. Eine bislang unbekannte Täterschaft nutzte die Gelegenheit, als sich der Mann kurz von ...

mehr