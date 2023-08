Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Neckarstadt: Schwerer Unfall in der Herzogenriedstraße - mehrere Verletzte Personen. PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 12.08.2023 gegen 19.30 Uhr kam es im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Mercedes-Fahrern, wobei ein Fahrzeugführer eingeklemmt und mehrere Personen verletzt wurden.

Ein 57jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes den rechten von zwei Fahrstreifen der Herzogenriedstraße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. Auf Höhe der Straße Zum Herrenried wollte der Fahrer wenden und zurück in Richtung Ulmenweg fahren. Bei dem Wendemanöver übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden 48jährigen Mercedes-Fahrer, wodurch es zum Unfall kam. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher in seinem Pkw eingeklemmt und in der Folge durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Mannheim befreit. Der Unfallverursacher, der Unfallgeschädigte sowie dessen 25jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu. Die 49jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde im Bauchbereich schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen sowie Notarzt in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden in der Folge abgeschleppt, insgesamt entstand bei dem Unfallgeschehen ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

