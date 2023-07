Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf für das Wochenende 21. - 23.07.2023

Daaden: Im Kirdorf kam es am späten Freitagabend durch einen zu nah am Haus stehenden, noch heißen Räucherofen, zu einem Schwelbrand an einer hölzernen Hausfassade. Dieser wurde durch die Hausbewohnerin rechtzeitig bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, dabei entstand lediglich geringer Sachschaden an der Hausverkleidung.

Nauroth: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 02.30 Uhr In den Weiden aus einer Gartenhütte durch unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Haibike im Wert von ca. 4400,- entwendet. Die Polizei in Betzdorf bittet unter der Rufnummer 02741 - 926 0 in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Wissen: Am späten Samstagabend kam es im Laufe eines Polterabends zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Folge einer der Beteiligten mittels eines Messers seinem Kontrahenten eine Schnittverletzung am Bauch zuführte. Der Beschuldigte wurde nach Entnahme einer Blutprobe dem Gewahrsam der Polizei Betzdorf zugeführt, wobei er dabei die eingesetzten Beamten noch beleidigte. Die Verletzung des Geschädigten bedurfte der ärztlichen Behandlung. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Scheuerfeld: Durch einen Anwohner wurde am Samstagabend ein Waschbär gemeldet, welcher in einer Biotonne saß und sich an den Essensresten labte. Problematisch war nur, dass das Tier es nicht mehr schaffte aus eigener Kraft die Tonne zu verlassen. Durch die eingesetzten polizeilichen Tierretter wurde die Tonne umgeworfen, so dass das Tier in die Freiheit entfliehen konnte.

